Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele autohtone ucrainene de rachete ghidate antitanc Stugna-P sunt foarte eficiente in lupta contra blindatelor rusești. O dovedesc noi imagini publicate de militari ucraineni, care au devenit virale pe rețelele de socializare. The post Tanc rusesc, distrus cu racheta produsa in Ucraina appeared…

- Dupa ce a lansat alaturi de RUBY „Maria”, o piesa fresh, cu beat-uri dance și influențe latino, DJ SAVA continua seria de colaborari cu BiBi și lanseaza „Dalida”, un single cu un vibe exotic, ce te duce cu gandul la zilele toride de vara. „Dalida dali dali dalida/ You know you’re the only one mi vida/…

- Bilantul victimelor atacului de marti impotriva sediului administratiei regionale din Mikolaev, in sudul Ucrainei, se ridica de acum la 20 de morti, a anuntat joi Serviciul ucrainean pentru situatii de urgenta (SES), citat de EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Devenit faimos dupa ce a participat la misiuni de lupta in Afganistan, Siria și Irak, lunetistul Wali a venit in Ucraina pentru a lupta impotriva armatei ruse. Pe langa manuirea puștii cu luneta, barbatul documenteaza razboiul in jurnalul sau online intitulat „Prin foc și sabie”. Casatorit și cu un…

- Internet Money a lansat impreuna cu 24kGoldn single-ul “Options”. Cunoscut pentru imbinarea melodiilor ce pot fi fredonate ușor și percuția inovatoare, grupul a reușit sa modeleze sunetul top-urilor. Piesa este despre o relație recenta care s-a incheiat prin tradare și neincredere. “Options” este a…

- Prima bere albastra din lume a fost produsa de o berarie din Franța. Bautura conține o micro-alga numita spirulina care da culoarea neobișnuita a berii. Bautura este rezultatul colaborarii intre beraria din nordul Franței și o companie care produce suplimente nutritive. Berea albastra a fost un succes…

- Alexandru Anghel, fratele Monicai Anghel a fost pasionat dintotdeauna de arte plastice, insa artista a marturisit ca este destul de talentat și pe scena. Cei doi petrec destul de mult timp impreuna la concerte și se ințeleg foarte bine pe plan profesional.