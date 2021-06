International Music Camp – Tabara creativitatii din cadrul Romanian Music Week

Intre 2 si 6 iunie 2021, orasul Iasi este gazda celui mai mare eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week. In cadrul acestuia, in Sala Henri Coanda a Palatului Culturii din Iasi, se va desfasura si International Music Camp, o tabara care va aduce in acelasi loc artisti, compozitori, textieri si producatori. Timp de 5 zile, acestia vor discuta trendurile muzicale si vor dezvolta noi creatii muzicale ce se vor transforma in viitoare hituri. 2 iunie: Invitati speciali – studenti de la Conservator & elevi de la “Scoala Populara de Arte“ Iasi 3 iunie: Invitati speciali – studenti si elevi de…