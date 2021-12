Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Baluș, zis Mircea Nebunu, liderul uneia dintre cele mai violente grupari interlope din Romania, a fost capturat in Italia in urma cu patru zile, spun surse din Poliție. Șeful Clanului Sportivilor fugise din țara ca sa scape de o condamnare cu executare de un an și o luna.Pe 16 noiembrie, Mircea…

- Mehmet Sait Caglar, turcul declarat persoana indezirabila pe teritoriul Romaniei, dupa ce instanța a stabilit ca finanța gruparea terorista al-Qaida, a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS.ro, cum vrea sa se intoarca pe plaiuri mioritice, cu acte false. Cu ajutorul unor interlopi și a unor angajați…

- Fost primar al comunei argesene Albestii de Arges si tatal cunoscutei cantarete Sandra N., Ion Naftanaila a fost condamnat la finalul saptamanii trecute la patru ani de inchisoare cu executare de catre magistratii Curtii de Apel Pitesti, sentinta fiind definitiva.

- Patru sirieni au fost retinuti noaptea trecuta, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera Republica Moldova in Romania. Strainii sunt la a doua tentativa de a ajunge ilegal intr-un stat european.

- Un tanar din județul Iași a fost pedepsit ieri de magistrați, dupa ce a fost acuzat ca ar fi adus substanțe interzise din Belgia. Astfel, judecatorii din cadrul Tribunalului Iași l-au condamnat pe Marius Merinde la 6 ani și 2 luni de temnița, pentru trafic de droguri de mare risc și introducere, fara…

- Mehmet Sait Caglar, turcul expulzat din Romania pentru acte de terorism și legaturi cu al-Qaida, a declarat, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca a divorțat de romanca pe care, in timpul procesului, susținea ca o iubește ca pe ochii din cap.

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, privind pe un barbat de 32 de ani, din Pitești. Acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii pentru un an și doua luni, ca urmare a savarșirii infractiunii de conducere fara…

- Flagrant al polițiștilor de la DGA, in Lugoj, județul Timiș. Oamenii legii au prins un polițist de frontiera care a primit mita pentru a scoate un barbat ilegal din țara. Individul era cercetat sub control judiciar pentru tentativa de omor, fiind condamnat la 13 ani de inchisoare. Nu a fost prima data…