Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul an si jumatate, monopolul pe piata carnii incepe sa se schimbe usor. Daca pana acum piata era controlata de doua mari companii: Agro Ardeal si Agro Invest, in ecuatie a mai intrat un producator, care trage sa monopolizeze piata, desi datoriile adunate in ultimii ani se apropie de 15 milioane…

- Desecretizarea protocolului din 2009 dintre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul General a starnit un imens scandal. Este clar ca tot ce prevede protocolul incalca masiv legislatia si da SRI-ului puteri nelimitate si necontrolate. Acest protocol semnat de Maior si Kovesi confirma ca SRI este un…

- Fostul primar al comunei Negrilesti, Ioan Pugna, care in 2015 a fost gasit de Agentia Nationala de Integritate (ANI) in conflict de interese, a reusit sa castige procesul in care a contestat raportul de evaluare intocmit de inspectorii ANI. Pugna a invins institutia atat la Curtea de Apel Cluj, cat…

- Am participat la o dezbatere pe tema coruptiei, invitatie lansata de catre Roxana Dascalu, PR-ul campaniei Macovei. La eveniment a fost prezent si judecatorul Cristi Vasilica Danilet, omniprezent la astfel de dezbateri cu iz politic. Am avut onoarea sa-l am in fata si pe George Soros care a luat forma…

- Unul dintre cele mai neproductive proiecte din judet este cu siguranta Judecatoria Beclean. Desi lucrarile la noul sediu al judecatoriei au inceput in 2011, dupa mai bine de 6 ani, cladirea este gata doar in proportie de 27%. Aceasta a inghitit deja mai bine de 5 milioane de lei, adica peste un milion…

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Asa cum am aratat recent, Grigore Avram, fost sef al ITRSV Cluj a fost trimis pentru a doua oara in judecata de procurorii DNA, dupa ce instanta Curtii de Apel Cluj a admis apelul acestuia. Desi Grigore Avram incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii, pentru una din faptele de care…