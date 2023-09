Reprezentantul clanului Corduneanu in Braila, care face legea in orașul de pe malul Dunarii, a mai taiat un om, in legitima aparare. Marian Danuț Soare, care pare urmarit de ghinion, s-a certat cu un barbat de 59 de ani, pe o terasa din Navodari, și, extrem de speriat, l-a fugarit pe acesta și i-a dat cu baioneta din dotare, de cateva ori.