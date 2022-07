Interceptări telefonice: Rușii au bombardat un batalion al separatiștilor din Donețk. ”I-au făcut praf” Rușii ar fi bombardat un batalion al separatișilor care luptau alaturi de armata rusa in Donețk, potrivit unor interceptari telefonice citate de serviciul de informații al Ucrainei (SBU). Potrivit unei convorbiri telefonice a unuia dintre aliații Moscovei, batalionul incerca sa se retraga de pe linia frontului din apropiere de Berdiansk, din regiunea Zaporojie, in momentul in care rușii au atacat. Este vorba despre batalionul 2 din primul corp de armata al ”miliției populare DNR”. Rușii au incercat sa țina secret incidentul, deși exista banuieli ca cei chemați sa lupte alaturi de separatiști… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

