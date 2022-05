Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a fost eliminat de pe banca de rezerve in minutul 102 al finalei Cupei Italiei cu Inter Milano si a explicat dupa meci ce s-a intamplat, conform news.ro.

- Inter Milano a cucerit pentru a opta oara Cupa Italiei, dupa ce s-a impus in finala disputata la Roma, impotriva echipei Juventus Torino, scor 4-2 dupa prelungiri (a fost 2-2 dupa 90 de minute).

Echipa Inter Milano a cucerit Cupa Italiei la fotbal, invingand in finala, cu scorul de 4-2 dupa prelungiri, formatia Juventus Torino, detinatoarea trofeului, miercuri seara, pe Stadio Olimpico din Roma, conform Agerpres.

Echipele AC Milan, Inter Milano, SSC Napoli si Juventus Torino si-au asigurat calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile obtinute in etapa a 35-a din Serie A, insa suspansul continua in cursa pentru "Scudetto", conform Agerpres.

Mijlocasul Manuel Locatelli va lipsi o luna de pe gazon, a anuntat clubul Juventus Torino, dupa ce s-a accidentat la genunchiul drept in meciul de duminica, pierdut acasa cu campioana Italiei la fotbal, Inter Milano (0-1), transmite AFP, informeaza Agerpres.

Andrei Șevcenko, fost campion al Italiei și caștigator al Ligii Campionilor cu AC Milan, a transmis un mesaj de pace care a fost proiectat pe stadionul San Siro inainte de meciul din Cupa Italiei contra rivalei Inter Milano. Fanii, cat și jucatorii, au aplaudat gestul fostului fotbalist ucrainean

- Deja puternic implicate in lupta pentru titlu in Serie A, echipele de fotbal AC Milan și Inter Milano se regasesc in Coppa Italia, in turul semifinalelor, in prima zi din luna martie, de la ora 22:00. Returul este programat in luna aprilie.

- CS Mioveni - FCSB. Sorin Șerban, modest in prima parte, a fost inlocuit la pauza cu Vali Gheorghe, arma secreta a roș-albaștrilor. Din nou, vicecampioana a apelat in repriza secunda la sistemul 3-5-2. FCSB a scarțait in prima repriza și a fost egalata la 1 chiar inainte de pauza. Nesigur pe toata durata…