Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen – Manchester City 1-1. Echipa germana Bayern Munchen a incheiat la egalitate miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa engleza Manchester City, in returul sferturilor de finala din Liga Campionilor. Manchester City s-a calificat pentru semifinalele competitiei.

- Bayern și Manchester City au remizat, 1-1. Pentru bavarezi, a marcat Kimmich, in timp ce reușita „cetațenilor” fost semnata de Haaland. Celalalt meci al serii, Inter – Benfica, s-a terminat tot cu o remiza, 3-3. Pentru Inter, au inscris Barella, Martinez și Correa, in timp ce pentru Benfica au marcat…

- Inter Milano a invins Benfica, cu scor 2-0 in deplasare, in sferturile Champions League, marti seara, la Lisabona. Belgianul Romelu Lukaku a inscris pentru golul 2 din 11 metri. Italienii au controlat in intregime toata partida.

- Napoli, Milan și Inter s-au calificat in „sferturile” Champions League. Serie A nu a mai avut trei reprezentante in aceasta faza din 2006. E posibil al 3-lea Derby della Madonnina in Liga. In precedentele, rossonerii au trecut de fiecare data mai departe. Intr-o perioada dificila in fotbalul italian,…

- Napoli s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale UEFA Champions League! Echipa lui Luciano Spalletti a bifat o performanța fabuloasa, unica in istoria clubului din Serie A. Italienii au trecut de Eintracht Frankfurt in optimi, cu scorul general de 5-0, și și-au asigurat locul printre ultimele…

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Bayern – PSG 2-0 și Tottenham – AC Milan 0-0, din returul optimilor de finala ale UEFA Champions League, au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Bayern a castigat „socul” din aceasta faza a competitiei. Si AC Milan a obtinut biletele pentru faza urmatoare din Liga Campionilor. Benfica, Chelsea,…

- Dortmund – Chelsea 1-0 și Club Brugge – Benfica 0-2 au fost meciurile celei de-a doua seri din mansa tur a optimilor UEFA Champions League. Ambele dueluri au putut fi urmarite LIVE TEXT pe AS.ro! Spectacolul din optimile Champions League a continua, dupa ce Bayern Munchen și AC Milan au reușit sa caștige…