Intemperiile care au afectat in ultimele zile Europa sunt ''fara nicio indoiala'' o consecinta a schimbarilor climatice, a declarat premierul olandez, Mark Rutte, in timp ce s-au strans peste 1 milion de euro pentru provincia sinistrata Limbourg din sudul Olandei, relateaza sambata AFP. Cel putin 153 de persoane si-au pierdut viata in urma unor inundatii extrem de puternice in Europa de Vest. Germania plateste cel mai greu tribut, cu cel putin 133 de decese, potrivit unui nou bilant al politiei sambata. Intrebat vineri seara in timpul vizitei sale la Limbourg cu privire la incalzirea…