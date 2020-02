Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor raportate in urma viiturilor care au lovit o provincie a insulei Sumatra din Indonezia a crescut la noua, o persoana fiind in continuare data disparuta, a informat luni luni un oficial, citat de DPA. Inundatiile care au urmat ploilor abundente inregistrate duminica in provincia…

- Inundațiile și alunecarile de teren din capitala Indoneziei, Jakarta, dar și zonele inconjuratoare au provocat dezastru. Cel puțin 53 de oameni au decat, in timp ce o persoana se afla disparuta.Aproximativ 175.

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA.Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Ploile torentiale, care au lovit capitala Indoneziei si regiunea din jur in noaptea dintre ani, au dus la inundatii soldate cu cel putin 9 morti si mii de evacuati, conform unui anunt dat publicitatii miercuri de autopritatile indoneziene, transmite Reuters. “Incepand de azi, la ora (locala) 16:00,…

