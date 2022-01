Intel a prezentat cel mai puternic procesor creat vreodată La finalul lui 2020, cand a scos pe piata primele produse cu noile procesoare M1, dezvoltate intern, Apple a surprins pe toata lumea reusind sa surclaseze procesoarele Intel pe care se bazase anterior, atat ca performanta, cat mai ales la nivel de consum. Intel a incercat sa incropeasca atunci o replica, cel putin la nivel de PR, insa primul raspuns solid vine abia acum, la mai bine de un an distanta, cand Intel a prezentat noua serie de procesoare Core. Flagship-ul celei de a 12-a serii de procesoare Core este modelul i9, care poate ajunge la o frecventa de 5,5GHz pe un singur nucleu. Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

