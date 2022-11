Stiri pe aceeasi tema

- Doua componente din programul LA PAS al asociației CRIES, parte din Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, propun abordari ale relației dintre hrana și cultura, intr-un demers ambasadorial al temei.

- Timișoara a organizat, incepand cu 2006, vreme de 13 ani, unul dintre cele mai apreciate Targuri de Craciun din Romania, cu sute de comercianți, iluminat superb, spectacole cu vedete de marca, locale, naționale și intrenaționale. Modelul targului de la Timișoara a fost inspirat inițial din targul de…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este in vizita oficiala la Paris, in perioada 23-24 septembrie. Aici are programate mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.…

- Edilul Timișoarei se afla vineri și sambata in capitala Franței. Dominic Fritz a mers in vizita oficiala la Paris, unde are mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.

- Viceprimarul Cosmin Tabara a dezvaluit ca, la mijlocul lunii august, Institutul Cultural Roman din Paris a trimis o solicitare in vederea stabilirii unei viitoare colaborari cu Timișoara. Edilul a raspuns afirmativ, iar un prim rezultat palpabil al acestei colaborari este o expoziție la Galeria Macadam…

- Unul dintre multele motive de cearta intre filialele locale ale USR și PNL a fost acela ca guvernul a decis sa modifice alocarea de bani pentru Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, acordand un procentaj mai mic primariei fața de planul inițial, și redirecționand mai mulți bani catre Consiliul…

- In pofida opozitiei USR, plenul Senatului a votat astazi in forma Guvernului proiectul de lege privind aproparea OUG 83 care stabileste unele masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului „Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023″. Au votat pentru adoptare cele trei partide…

- Un alt oraș din vestul țarii care și-a depus candidatura pentru titlul de capitala europeana a culturii, Aradul, va crea, prin intermediul Complexului Muzeal Arad, o „punte culturala” cu Timișoara, care va consta in proiecte comune cu orașul care va deține acest titlu anul viitor. Conform site-ului…