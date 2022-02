Întâlnirea dintre un călăreţ şi un câine s-a lăsat cu o spitalizare şi o condamnare O incaierare cum nu s-a mai vazut in satul Cozmesti, din comuna Stolniceni-Prajescu, s-a starnit dupa ce un satean, calare pe calul pe care il ducea la pascut, a trecut prin dreptul casei vecinilor sai. Cainele acestora a tasnit din curte si s-a repezit la cal, calul s-a cabrat si l-a trantit la pamant pe calaretul care era deja si usor ametit de alcool, dupa cum aveau sa declare martorii. In timp ce cainele hamaia asurzitor si calul se agita, Cristinel V. s-a ridicat din praful de pe ulita si a dat inceput sa-si injure din drum vecinii, spunandu-le sa isi lege fiara in lant. Vecinii, familia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

