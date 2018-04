Stiri pe aceeasi tema

- ADUNARE…Schimbarea legislatiei din ultima perioada, problemele care au aparut atat la firme, cat si la persoane fizice, vor fi subiecte de discutie la sedinta cu contribuabilii din judetul Vaslui, de lunea viitoare. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui organizeaza in ziua de luni, 19…

- Luni, 19 februarie 2018, incepand cu ora 12:00, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj va organiza o intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la temele „Plata defalcata a TVA; Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF; Modalitati…

- Viorica Dancila s-a intalnit cu fostul international si acesta ramane consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor, pentru clarificarea situatiei lui Gica Popescu, numit consilier de stat pentru proiectul Euro 2020 de catre fostul premier Mihai Tudose, Biroul…

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem si vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emotie si foarte multa distractie. Romanii de pretutindeni vor urca pe scena si vor face Marea Unire a…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica. Ministrul participa marti, in Comisia economica din Senat, la o…

- Custodele Coroanei romane Margareta si principele Radu s-au intalnit la sediul Primariei Capitalei, cu reprezentantii departamentelor din cadrul Municipalitatii implicate in organizarea si desfasurarea funeraliilor Regelui Mihai I al

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministrii sunt de partea premierului, altii nu. Potrivit…

- DISCUTII… Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, organizeaza in ziua de joi, 18 ianuarie a.c., ora 11.00, la sediul institutiei din municipiul Vaslui, str. stefan cel Mare nr.56, in sala de sedinte de la etajul II, o intalnire dedicata contribuabililor persoane fizice si juridice pentru…