- Grupul de datini și tradiții al satenilor din Negreni, județul Cluj, a fost premiat la cea de-a 60 ediție a Festivalului TKB- Tygodnia Kultury Beskidzkiej și a 32- a ediție internaționala (Saptamana Culturii Beskidzkiej) din Polonia.

- Gladiatori, ateliere civile și militare, batalii, concursuri, concerte și multe alte surprize se anunța pentru acest final de saptamana. Totul, in cadrul celei de-a 54-a ediții a festivalului de reenactment istoric intitulat „Fratia lupilor”. In perioada 19 – 20 august, in comuna Oraștioara…

- Organizația locala a Uniunii Sarbilor din satul Sanmartinu Sarbesc, comuna Peciu Nou, și Ansamblul folcloric „Kruna" organizeaza sambata, 12 august, Festivalul internațional de folclor „Hora prieteniei". Manifestarea ajunge anul acesta la a patra ediție.

- Zilele Jimboliene, la o noua ediție. Trei zile de spectacole și evenimente culturale. Consiliul Local, Primaria și Casa de Cultura a Orașului Jimbolia organizeaza, in perioada 28-30 iulie 2023, cea de-a XXIV-a editie a Zilelor Jimboliene, eveniment de referinta pentru...

- Centrul Judetean pentru Cultura Traditionala si Educatie Artistica Mures in colaborare cu Primaria comunei Hodac, Asociația Toaca Vaii Gurghiului și cu sprijinul Consiliului Județean Mureș va organiza in data de 16 iulie 2023, cea de-a XIX-a editie a Festivalului folcloric de obiceiuri populare „NESTEMATE…

- Organizatorii Neversea se arata foarte multumiti de editia aniversara a festivalului de la Constanta. Edy Chereji, organizator al festivalului Neversea sustine ca editia din acest an este cea mai frumoasa de pana aucm. "Este cea mai frumoasa editie Neversea de pana acum Nu degeaba a fost o editie aniversara…

- Prima zi de desfasurare a festivalului Neversea 2023 a fost una fara evenimente negative. Principalul obiectiv al fortelor de ordine a fost prevenirea incidentelor si verificarea conditiilor de siguranta. Masurile proactive si dispozitivul preventiv, integrat de ordine publica din zona festivalului…

- Festivalul internațional de literatura „Discuția secreta” a ajuns la cea de-a X-a ediție, care va incepe in acest an la Timișoara și va continua la Arad, orașul care l-a consacrat. In 14 iunie, Casa Artelor din Timișoara va gazdui, de la ora 19:00, avanpremiera timișoreana a festivalului, cu lecturi…