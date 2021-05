Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași in colaborare cu Institutul Francez din Iași, Editura „Știința” din Chișinau și Editura Cronedit din Iași va invita la primul eveniment fața-in-fața dupa mai bine de un an de activitați online. Sub genericul Franțuzisme, luni, 31 mai 2021, de la ora 17.00, la Filiala…

- Sunt sigur ca pentru astriștii de la Iași titlul nu e o surpriza, caci imediat știu ca m-am referit la Doamna Luminița Cornea, din Sf. Gheorghe, deopotriva, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Brașov. Textul meu de acum e prilejuit de cartea domniei sale „Zece ani cu ASTRA ieșeana”…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene vine cu detalii referitor la accidentul rutier din Romania in care au fost implicați mai mulți cetațeni ai R.Moldova. Mai exact, prin intermediul Consulatului general de la Iași, MAEIE a fost informat de catre autoritațile romane despre producerea…

- In dupa amiaza zilei de 7 mai un echipaj SMURD Iași a efectuat o operațiune aero-medicala pentru a prelua de la Chișinau mai multe ampule de ser antibotulinicum. Aterizarea elicopterului SMURD a avut loc la ora14:56 pe stadionul „Dinamo” din capitala.

- 1450 - Batalia de la Formigny: Spre sfârșitul Razboiului de 100 de Ani, francezii au atacat și aproape au anihilat forțele engleze, punând capat dominației engleze în nordul Franței. 1452 - S-a nascut pictorul, sculptorul, inginerul și arhitectul italian Leonardo…

- CHIȘINAU, 28 mart - Sputnik. Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe de la București sunt explicate motivele care au dus la incetarea valabilitații Acordului privind programul ce prevede un ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro din…

- Cea mai recenta ediție a clasamentului RankPro poziționeaza Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) pe locul al treilea in Romania. La nivel european, UAIC ocupa poziția 309, in timp ce la nivel mondial este clasata pe locul 655. Clasamentul RankPro este realizat de Consiliul Internațional…

- Festivalul Național de Literatura pentru Copii „Ion Creanga” de la Iași și „Zilele Creanga” de la Chișinau au debutat luni, la 184 de ani de la nașterea scriitorului. Seriile de manifestari, realizate in parteneriat Romania-Republica Moldova, se incheie in 5 martie și se desfașoara mai ales online,…