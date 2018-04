Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale poate fi depusa pana la data de 15 iulie, au anunțat reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. Declarația trebuie depusa de persoanele care au obligatia declararii veniturilor realizate…

- Ordonanta de urgenta privind Declaratia unica a fost publicata vineri in Monitorul Oficial si, asadar, a intrat in vigoare. Actul normativ aduce multiple modificari in sfera impozitului pe venit si a asigurarilor sociale pentru persoanele ce realizeaza venituri extrasalariale (venituri din…

- ADVERTORIAL POLITIC Guvernul a discutat actul normativ care simplifica mecanismul de declarare/impozitare a veniturilor independente – Formularul 600. De asemenea, a fost rezolvata problema salariilor celor care sunt in concediu medical. ”Este aproape imposibil ca intr-o reforma fiscala atat de complexa…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitați economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singura declarație – Declarația Unica – care cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și asigura simplificarea modului de…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale. Declaratia unica privind impozitul pe venit…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat, joi, ca impozitul și contribuțiile sociale pe venit pentru persoanele cu drepturi de autor vor fi din nou reținute la sursa. Guvernul Dancila a decis sa dea o Ordonanța de Urgența prin care impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- "Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…