- Melania Trump, care a pastrat tacerea dupa violentele de la Capitoliu comise de sustinatorii sotului sau, a reactionat in cele din urma luni si a condamnat aceste violente, insa a denuntat si "atacuri" carora le-ar fi cazut victima, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Condamn total violentele care au…

- Democratii au depus luni la Camera Reprezentantilor un act de acuzare impotriva lui Donald Trump. Este prima etapa catre deschiderea formala asteptata in aceasta saptamana a unei a doua proceduri de destituire a presedintelui american. Donald Trump e acuzat ca a ”instigat la violenta” la Capitoliu.

- O postare ciudata a lui Trump numai pe site-ul Parler. Inca președinte al Statelor Unite, Donald Trump a declarat ca a invocat Legea Insurecției dupa revolta condusa de facatorii de legi republicani și democrați, FBI, CIA etc, care sperau ca vor submina SUA și Constituția sa. In mesajul care poate fi…

- Zeci de persoane au fost retinute in urma asaltului de la Capitoliu, cand sustinatorii lui Donald Trump au intrat in cladire pentru a impiedica Congresul sa certifice voturile electorilor in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat joi ca imaginile cu violențele de la Capitoliu i-au starnit ”furie” și amaraciune, informeaza Hotnews, care citeaza Reuters. Ea a adaugat ca regreta faptul ca Donald Trump nu și-a recunoscut infrangerea in alegerile prezidențiale. Merkel a mai afirmat…

- Congresul SUA, intrunit, miercuri noaptea (joi dimineata, dupa ora Romaniei) pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, a revenit la Capitoliu dupa ce securitatea a fost restabilita in cladire. Mii de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump, stransi in fata Capitolului din…

- Congresul american a respins miercuri o prima obiectie la certificarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA, la cateva ore dupa intruziunea violenta a sustinatorilor lui Donald Trump in Capitoliu, informeaza joi AFP. Senatul a decis, cu o majoritate zdrobitoare de 93 de voturi…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza EFE. AGERPRES/(AS - autor:…