Insula comestibilă pe care foarte puțini turiști o cunosc Cu plaje in culoarea purpurie și peșteri pline de sare, insula Hormuz din Iran este Disneyland-ul geologilor, relateaza BBC . „Ar trebui sa gustați acest sol”, a spus Farzad Kay, ghidul turistic pe insula Hormuz din sudul Iranului, Situata la 8 km de coasta Iranului, in mijlocul apelor albastre tulburi ale Golfului Persic, Hormuz este o cupola de sare stralucitoare in forma de lacrima, incorporata cu straturi de șisturi, argila și roci vulcanice bogate in fier, care stralucesc in nuanțe orbitoare de roșu, galben și portocaliu datorita cele peste 70 de minerale gasite aici. Aproape fiecare centimetru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

