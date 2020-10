”Insula” a ajuns online (AUDIO)

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a parteneriatului intre Ministerul Educației și Cercetarii, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv, Institutul Aspen Romania și cu sprijinul BCR, s-a lansat platforma online „Sportul se Joaca”.

- Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași va desfasura in acest an academic un sistem de invațamant mixt. Rectorul instituției, Tudorel Toader, a precizat ca multe dintre facultati au adoptat modelul online de susținere a cursurilor, iar lucrarile practice vor avea loc „fața in fața”. Sunt insa și…

- Trenul a plecat la aceeasi ora si din acelasi loc, dar a ajuns mai tarziu decat biciclistii. Cei doi au plecat la ora cinci si un sfert din Gara Ucea din Brasov. Au ales traseul montan Victoria – Valea Vistei – Varful Moldoveanu – Stana lui Brunei – Slatina, cu destinatia Curtea de Arges. Au... View…

- Politia din Gaesti incearca sa identifice si sa prinda un hot care fura becuri din holurile blocurilor. Mai multi locatari au prezentat ca proba imaginile suprinse de camera de supraveghere. Necunoscutul actioneaza dupa lasarea serii, intra in casa scarii, demonteaza becurile si dispare. Barbatul risca…

- Mașina in care se aflau cei doi a fost oprita la Podu Iloaiei, in Iași. Barbatul aflat la volan a fost dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei, iar apoi polițiștii l-au urcat in mașina Poliției ca sa-l duca acasa. Pe drum, polițiștii au vazut in trafic chiar masina acestuia. La volan se afla prietenul…

- La Dalnic, in Covasna, cursurile de scufundari sunt combinate cu o bere rece. Un curs de scafandru are 8 ședințe, insa dupa doar o ora de curs care include teorie si practica, scafandrii isi pot lua o bere din frigiderul berariei subascvatice si o pot bea pe malul lacului, iar cei mai curajosi o pot...…

- Copiii ar trebui sa faca școala exclusiv online, dar nu e posibil, pentru ca localitatea nu are nici macar semnal de telefonie mobila. Cele trei cazuri de infectare sunt ale unor persoane care au viza de flotant in comuna, dar care nu locuiesc acolo. „DSP-ul, impreuna cu structurile MAI, au descoperit…

- Arya a fost pierduta de stapan in zona orașului Teiuș, dupa ce a sarit din remorca in care se afla, și a fost gasita langa Pitești dupa o saptamana. A strabatut peste 250 de kilometri in cautarea stapanului, scrie Monitorul de Cluj. „Ea este Arya. Din pacate a sarit din remorca in care se afla... View…