Tribunalul Dolj a dispus plasarea sub control judiciar a unui craiovean de 37 de ani, instructor auto, acuzat de trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, barbatul a cerut si primit de la un cursant suma de 1.500 de lei. In schimbul banilor, ar fi promis ca va interveni pe langa functionarii Serviciului Permise si va „aranja” proba practica pentru obținerea permisului de conducere. Suspectul a fost prins in flagrant de ofiterii anticoruptie pe data de 16 octombrie. Procurorii doljeni au precizat ca suspectul a cerut elevului suma de 300 de euro sau echivalentul in lei. Suma ar fi fost necesara…