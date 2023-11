Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea serviciilor de informatii ale Statelor Unite considera - pentru moment - ca Iranul si interpusii sai isi calibreaza raspunsul la interventia militara a Israelului in Gaza pentru a evita un conflict direct cu Israelul sau cu SUA, provocand totusi unele daune adversarilor sai, relateaza CNN,…

- Rusia a cerut joi gruparii islamiste Hamas sa-i elibereze „imediat” pe strainii rapiti si tinuti ostatici in Fasia Gaza, in cursul discutiilor purtate la Moscova cu reprezentanti ai bratului politic al gruparii palestiniene, informeaza EFE. Ministerul rus de Externe a declarat agentiilor locale de presa…

- Atac fara precedent la adresa jurnaliștilor Digi24 venit de la cel mai inalt nivel, de la consilierul prim-ministrului Marcel Ciolacu. Victor Ponta - la randul sau fost premier - a acuzat de fake news corespondenții Digi24 care trasmit in regim de breaking news din apropierea graniței Israelului cu…

- Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune preventiva” impotriva Israelului „in urmatoarele ore”, in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza. Teheranul a avertizat in mod repetat ca o invazie la sol a Fasiei Gaza ar genera un raspuns pe alte fronturi,…

- Iranul a amenințat cu o „actiune preventiva" impotriva Israelului „in urmatoarele ore", in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza, informeaza AFP, scrie Agerpres.

- Iranul neaga cu fermitate informațiile conform carora ar fi fost direct implicat in planificarea atacului Hamas asupra Israelului sau ca a dat aprobarea prealabila in privința acestora, insistand ca Hamas este o oragnizație politica independenta, noteaza The Guardian.

- „Anul 2023 a marcat un moment foarte important pentru dezvoltarea comunitații noastre, dar și pentru intreg mediul academic din sud-estul Europei: inființarea celei mai mari instituții de invațamant superior din Romania, Universitatea Naționala de Știința și Tehnologie POLITEHNICA București. Astfel,…

- Inainte de a continua relatarile marelui sociolog Dimitrie Gusti despre „Știința națiunii” din Vol I al marii Enciclopedii a Romaniei (1938), gasesc de oportunitate sa inserez repetata intrebare a unei simpatice prezentatoare a TVR „Țara, țara, cine ești?”, vizavi de drumul greoi pe care il parcurgem…