Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care a fost adoptat cu o zi inainte de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Inaltei Curti transmis AGERPRES, marti, judecatorii s-au constituit in Sectii Unite pentru sesizarea Curtii Constitutionale in vederea exercitarii controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea si completarea…