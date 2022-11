Instanța a respins cererea unuia dintre consilierii rămași fără mandat de a dizolva CL Cleja Tribunalul BACAU a respins solicitarea unuia dintre cei șapte consilieri ramași fara mandat de la Cleja, care cereau dizolvarea Consiliului local. Cei șapte și-au pierdut calitatea consilier, dupa ce prefectul județului Bacau a decis incetarea mandatelor acestora, ca urmare a absențelor repetate de la ședințele de consiliu. Ce spune instanța: „Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de […] Articolul Instanța a respins cererea unuia dintre consilierii ramași fara mandat de a dizolva CL Cleja apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

