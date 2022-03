Stiri pe aceeasi tema

- "Am primit astazi informarea facuta de DNA Iași privind atribuirea calitații de suspect in dosarul referitor la detașarea de la Școala Populara de Arte „Titel Popovici” Iași. (...) Postul vacant de manager s-a ocupat in conformitate cu legislația in vigoare, primind toate avizele de legalitate și urmand…

- O femeie din Oradea de 43 de ani a fost condamnata la o amenda penala de 5.400 de lei, dupa ce hartuit online un preot. Decizia a fost luata de judecatorii de la Curtea de Apel Oradea. Preotul a povestit ca in perioada ianuarie-februarie 2019 a vorbit online cu femeia, apoi a mers la domiciliul ei,…

- Ultimul segment al Axei rutiere Iasi-Suceava ramas de atribuit ar putea sa intre in santier la inceputul lunii martie. Instanta a respins ultimele contestatii, iar "finala" licitatiei se va disputa in zilele urmatoare. Magistratii Curtii de Apel au respins ieri pe banda rulanta toate motivele invocate…

- Careienii care locuiesc la etajele superioare ale blocurilor din zona Zaganescu, blocuri aflate in imediata apropiere a bulevardului 25 Octombrie, au semnalat ca in intervalul orar 24,00- 5,00 nu beneficiaza de apa curenta la robinete. Se pare ca nu doar acești careieni nu au parte de apa curenta pe…

- Careienii care locuiesc la etajele superioare ale blocurilor din zona Zaganescu, blocuri aflate in imediata apropiere a bulevardului 25 Octombrie, au semnalat ca in intervalul orar 24,00- 5,00 nu beneficiaza de apa curenta la robinete. Se pare ca nu doar acești careieni nu au parte de apa curenta pe…

- Careienii care locuiesc la etajele superioare ale blocurilor din zona Zaganescu, blocuri aflate in imediata apropiere a bulevardului 25 Octombrie, au semnalat ca in intervalul orar 24,00- 5,00 nu beneficiaza de apa curenta la robinete. Se pare ca nu doar acești careieni nu au parte de apa curenta pe…

- O fi adevarat ca actualul manager de la Spitalul Județean Satu Mare, biologul Marc Adrian, s-a inscris la o facultate ,,locala,, cu profil economic pentru a putea participa la concursul pentru postul de manager? Poate vom avea parte de un comunicat pentru clarificarea situației, mai ales daca se…

- Vine o vreme cand fiecare trebuie sa dea socoteala pentru faptele sale. Marcela Papici, fostul manager al Spitalului Județean Satu Mare, a caștigat definitiv recursul in procesul pentru suspendarea concursului pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Județean de Urgența Satu Mare. Concursul…