- Reteaua de socializare Instagram, care apartine grupului Facebook, le permite, de miercuri, utilizatorilor sa filtreze mesajele primite, pentru a elimina cuvintele si expresiile injurioase, un nou pas pentru platforma de a oferi garantii in lupta impotriva hartuirii online, relateaza AFP. ,,In masura…

- Rețeaua sociala Facebook a interzis publicarea conținutului cu discursuri ale fostului președinte american Donald Trump. Scrisoarea corespunzatoare a fost postata de nora politicianului, jurnalista Laura Trump pe contul ei de Instagram. ”In conformitate cu blocarea pe care am intreprins-o impotriva…

- „Nimeni nu este mai presus de lege!Și ca sa ma asigur, acestea sunt masurile pe care le impun ca urmare a acțiunii ilegale de la metrou, condusa de fostul deputat PSD, Ion Radoi:- recuperarea prejudiciului la nivelul societații comerciale și imputarea sumei stabilite ca prejudiciu celor care se fac…

- Rețeaua de socializare Facebook a anunțat ca va lansa „un instrument” in Statele Unite, care sa ofere oamenilor informații despre locul in care se pot vaccina, plus o zona speciala de informare COVID-19 pe Instagram. Nu numai atat… Dupa ce a fost criticata pentru ca a permis raspandirea dezinformarii…

- Disputa dintre Ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi, și secretarul general al Aparatului Președintelui, Andrei Spinu, continua. Schimbul de replici intre cei doi oficiali nu s-a oprit la o singura postare pe Facebook.

- Generalii birmani le-au ordonat joi furnizorilor de internet sa blocheze accesul la Facebook - instrument de comunicare esential in Myanmar - la trei zile dupa lovitura de stat impotriva guvernului civil condus de Aung San Suu Kyi, in timp ce se propaga apelurile la rezistenta impotriva puciului,…

- Asociația pentru Promovarea Turismului in Oradea și Regiune a anulat licitația pentru promovarea turistica a Oradiei pe fuselajul avioanelor, Facebook, Instagram și YouTube, in valoare de 1,44 milioane de lei, procedura lansata in 4 ianuarie 2021.