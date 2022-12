Inspectorii rutieri ANTA vor fi dotați cu camere de corp portabile Inspectorii din cadrul Direcției control transport rutier vor fi dotați cu camere de corp portabile, a anuntat astazi Agenția Naționala Transport Auto (ANTA), transmite MOLDPRES. Potrivit institutiei, implementarea sistemului de supraveghere video portabil, prin dotarea cu camere de corp a Inspectorilor din cadrul Direcției control transport rutier, va crește gradul de responsabilizare atit a a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Agenția Naționala Transport Auto și-a propus implementarea sistemului de supraveghere video portabil prin dotarea cu camere de corp a inspectorilor din cadrul Direcției control transport rutier, in scopul responsabilizarii angajaților și creșterii gradului de transparența a activitații Agenției.

