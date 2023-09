Inspectoratul General pentru Imigrari: Cetateni straini depistati la lucru, fara forme legale Doua persoane de 31, respectiv 36 de ani, ambele din Nepal, lucrau la o societate comerciala, fara forme legale fara aviz si contract individual de munca , in Bucuresti Un barbat de 31 de ani, din India, se afla in sedere ilegala, motiv pentru care i a fost emisa decizie de returnare cu termen de plecare voluntara in 15 zile si a fost sanctionat cu avertisment Conform Inspectoratului General pentru Imigrari IGI , politistii de imigrari din Bucuresti au depistat in sedere ilegala doua persoane de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

