- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, este acuzat de Inspectia Judiciara de incalcarea Codului deontologic al magistratilor, in urma declaratiei in care i-a numit pe parlamentarii din Comisia de ancheta pentru alegerile din 2009 "niste inculpati de rang inalt".Inspectia Judiciara…

- Inspecția Judiciara a caștigat procesul intentat contra hotararii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii prin care aspecte importante din raportul privind controlul de la DNA au fost cenzurate. Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au admis, vineri, cererea Inspectiei Judiciare,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau Marius Iacob sunt asteptati sa se prezinte, miercuri, pentru audieri, in sedinta Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM dupa ce Inspectia Judiciara a inceput actiuni disciplinare impotriva lor.

- Informatie de ultima ora. Laura Codruta Kovesi va fi audiata. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii anunta oficial ca pe 9 mai urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii anunta oficial ca pe 9 mai urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul-sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.Pe…

- Inspectia Judiciara a confirmat joi existenta mailului prin care Laura Codruta Kovesi isi dojenea subordonatii, anunta Romania TV. In plenul CSM de joi s-a decis admiterea cererii de aparare a reputatiei profesionale formulate de catre procurorii DNA Mihaiela Iorga si Doru Tulus, dupa ce acestia…

- V. Stoica Lovitura dura din partea Inspecției Judiciare pentru Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, inainte de Sarbatorile Pascale. Inspecția Judiciara a anunțat – pe 5 aprilie, in Joia Mare – ca a exercitat acțiunea disciplinara fața de trei procurori ai serviciului teritorial…