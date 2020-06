Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara a demarat in data de 15 iunie 2020 programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesionala continua „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online” dedicat special formarii cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar pentru desfașurarea…

- Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) iși așteapta viitorii studenți la sesiunea de vara a Admiterii 2020 in perioada 6 – 25 iulie 2020, pentru programele de licența, și in perioada 8 – 25 iulie 2020, pentru programele de masterat. In aceste intervale vor avea loc inscrierile, ierarhizarea candidaților,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș prezinta oferta educaționala a programelor de studii universitare de masterat pentru sesiunile de admitere din anul 2020. Pentru anul universitar 2020-2021, Universitatea propune viitorilor masteranzi un…

- Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi (UAIC) anunta ca la admiterea din acest an au fost eliminate toate probele scrise, iar cele orale se vor sustine online, prin intermediul platformelor audio-video. Din cauza pandemiei de COVID-19, reprezentantii UAIC anunta ca au luat o serie de decizii care…

- Universitatea de Vest din Timișoara duce procesul educational online la un alt nivel, superior. Institutia de invatamant superior a decis sa foloseasca la maximum momentul actual si sa organizeze un program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesionala online Sub numele de „Resurse…

- Universitatea de Vest din Timișoara a anunțat ca, pentru anul universitar 2020 – 2021, admiterea candidaților se va face exclusiv online. „Dupa ce toate procesele educative au fost migrate in semestrul al doilea din acest an universitar spre formatul online, dar și dupa ce a fost inițiata și organizarea…

- Premiera in istoria Universitații de Vest din Timișoara. Ceremonia de absolvire va avea loc, anul acesta, online din cauza epidemiei de coronavirus. Deși va fi in 18 iulie se fac de acum pregatiri pentru ca evenimentul sa fie la fel de spectaculos ca cel tradițional.

- Pandema de coronavirus ar putea sa schimbe modul de inscriere și de admitere la facultați și in Romania. In acest an admiterea la facultate s-ar putea face direct in fata calculatorului. Mai multe universitați au anunțat deja ca iau in calcul o reglementare a procedurilor de admitere, printre care Universitatea…