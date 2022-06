Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Nationala 2022: Absolventii claselor a VIII-a au sustinut examenul la matematica. La nivelul judetului Iasi, au sustinut proba 6570 de elevi, dintre 2 elevi sunt din alte judete. Nu s-au prezentat la examen 332 (4,8-) dintre elevii inscrisi. Subiectul al III-lea va departaja elevii buni…

- Elevii care au obținut locul I la olimpiade naționale organizate de Ministerul Educației sau care au premii I, II sau III la competiții internaționale din lista celor recunoscute de ME se pot inscrie direct in clasa a IX-a. Olimpicii beneficiaza de admitere la liceu fara a mai susține evaluarea naționala…

- Absolvenții clasei a VIII-a pot fi inscriși in clasa a IX-a, fara susținerea evaluarii naționale, și peste numarul maxim de elevi cuprins in acea formațiune/clasa, daca au obținut locul I la etapa naționala a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației sau au obținut premii la competiții…

- Profesorii și angajații din sistemul de invațamant de stat vor primi vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei pentru 2022. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, aceste vouchere vor fi emise doar pe suport electronic și vor fi valabile un an de la data alimentarii. …

