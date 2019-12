Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat, in primele 9 luni din 2019, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de 1,987 miliarde de euro, cu 16,8% mai mult comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de cereale si…

- In ianuarie-octombrie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7,53 miliarde euro, potrivit datelor BNR. In ianuarie-septembrie 2019, deficitul de cont curent era de 8,1 miliarde euro.Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale…

- Turistii nerezidenti care au vizitat in Romania in primele 10 luni ale acestui an au cheltuit, in medie, 2605 lei de persoana, iar afacerile au reprezentat principalul motiv al sosirii acestora, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. In perioada ianuarie -…

- Turistii nerezidenti care au vizitat in Romania in primele 10 luni ale acestui an au cheltuit, in medie, 2605 lei de persoana, iar afacerile au reprezentat principalul motiv al sosirii acestora, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.

- Exporturile pe primele 10 luni ale anului au fost de puțin peste 58 miliarde euro (au crescut cu 1,7% fața de primele 10 luni din anul trecut) iar importurile au fost de circa 72 miliarde euro (creștere de aproape 5%), arata datele furnizate marți de Institutul Național de Statistica. Deficitul comercial…

- Importurile Romaniei au continuat sa se adanceasca, in primele opt luni ale anului, in timp ce exporturile au crescut doar slab, astfel ca deficitul comercial s-a ridicat la 10,85 miliarde de euro, arata datele publicate de Institutul National de Statistica.

- În primele 7 luni din acest an s-au înregistrat 65.558 de casatorii, cu aproape 9.000 mai puține decât în perioada similara din anul trecut, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. De asemenea, numarul copiilor nascuți a scazut cu peste 12.000, amplificând…

- Fluxul net de investitii straine directe in anul 2018 a inregistrat valoarea de 5,266 miliarde de euro, din care 5,546 miliarde de euro participatii la capitalurile proprii, informeaza Banca Nationala a Romaniei, printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES.BNR mentioneaza ca nivelul este…