Stiri pe aceeasi tema

- Din numarul total de sosiri în structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, cele ale turistilor români au reprezentat în luna februarie a acestui an 83,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). În ceea ce priveste sosirile turistilor…

- Romania a inregistrat aproape 800.000 de sosiri in unitațile de cazare din tara in prima luna a anului, numarul fiind mai mare cu 5% fata de luna ianuarie din 2019, potrivit INS. O treime din turiști s-au...

- Institutul National de Statistica (INS) ar trebui sa modifice metodologia de monitorizare a turistilor straini care viziteaza Romania, intrucat numarul acestora este mult mai mare decat cel mentionat in rapoartele publicate de aceasta institutie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Institutul National de Statistica (INS) ar trebui sa modifice metodologia de monitorizare a turistilor straini care viziteaza Romania, intrucat numarul acestora este mult mai mare decat cel mentionat in rapoartele publicate de aceasta institutie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Numarul de sosiri al vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost in anul 2019 de peste 12,815 milioane, in crestere cu 9,3% fata de cel inregistrat in 2018, din care 6,254 milioane (48,8% din total) sosiri ale vizitatorilor straini din tarile Uniunii Europene…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 au insumat 13,268 milioane de persoane, in crestere cu 3,6% fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Sosirile turistilor…

- In luna octombrie 2019, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din Dambovita au crescut cu 6,7%, iar innoptarile cu 7,7%. In acelasi interval au fost contabilizate 11467 de sosiri, din care sosirile turistilor romani…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania, in primele unsprezece luni din 2019, au insumat 12,434 milioane, in crestere cu 3,7% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) potrivit Agerpres. Potrivit…