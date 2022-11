INS: Managerii estimează o creştere accentuată a preţurilor în comerţul cu amănuntul până în ianuarie ”Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului si procentajul celor care au indicat varianta negativa”, arata datele INS. Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna noiembrie 2022, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, relativa stabilitate a volumului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), Romania va cunoaște un nou val de scumpiri in urmatoarele trei luni, anunța angajatorii care vorbesc despre o creștere „accentuata" a preturilor de vanzare cu amanuntul. Prețuri mai mari se așteapta și in industria prelucratoare…

