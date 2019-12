Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie, INS a publicat datele semnal privind evolutia economiei din al treilea trimestru, anuntand un avans de 3%, fata de T3 2018.Tot in noiembrie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit, in jos, estimarile privind cresterea economica pentru anul 2019, la 4%,…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a crescut in primele noua luni, comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2018, cu 4% pe seria bruta si cu 4,1% pe seria ajustata sezonier, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS).

- Economia Romaniei a franat brusc in trimestrul trei. Creșterea PIB-ului s-a oprit la 3% Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi…

- Institutul National de Statistica a publicat joi, 14 noiembrie, datele referitoare la evolutia produsului intern brut in trimestrul III al anului 2019. Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,0% pe seria bruta si cu 3,2% pe seria ajustata sezonier.…

- Institutul National de Statistica a publicat joi, 14 noiembrie, datele referitoare la evolutia produsului intern brut in trimestrul III al anului 2019.Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,0% pe seria bruta si cu 3,2% pe seria ajustata…

- INS revizuiește in ușoara scadere creșterea economica pe trimestrul al doilea Institutul National de Statistica a revizuit usor in scadere, la 4,5% de la 4,6%, estimarile privind cresterea Produsului intern brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul doi al acestui an fata de perioada similara…

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2019 a depasit usor 256 miliarde lei preturi curente. Estimarile privind evolutia PIB pe serie bruta au ramas neschimbate fata de septembrie, cand INS a publicat primele date provizorii. Astfel, in trimestrul II,…

- Economia a pus frana in T2: PIB-ul a avansat cu doar 1%. La șase luni, creșterea a fost de 4,7%, bazata in special pe consum Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier, raportat la primul semestru…