- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, in termeni nominali cu 21,8%, potrivit Institutului National de Statistica. Astfel, comenzile noi din industria prelucratoare, in primele patru luni din 2021, comparativ…

- ”In luna aprilie 2021 comenzile noi din industria prelucratoare pe total (piata interna si piata externa) in termeni nominali au crescut atat fata de luna precedenta cu 0,7%, cat si fata de luna corespunzatoare din anul precedent cu 93%. In perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2021, comparativ cu perioada…

- “Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1 ianuarie-31 martie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 martie 2020 au crescut pe ansamblu cu 7%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (+23,5%), industria bunurilor intermediare (+12,8%) si inindustria…

- “Cifra de afaceri din industrie, in luna martie 2021, comparativ cu luna precedenta, a crescut, pe total, cu 16,7%, datorita cresterii inregistrate in industria prelucratoare (+16,9%) si in industria extractiva (+11,7%). Pe marile grupe industriale cresteri au inregistrat: industria energetica (+28,6%),…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali cu 2,8%, in primele doua luni din acest an comparativ cu perioada similara din 2020, informeaza Institutul National de Statistica, transmite AGERPRES . Astfel, comenzile noi din industria prelucratoare in perioada 1 ianuarie –…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali cu 2,8%, in primele doua luni din acest an comparativ cu perioada similara din 2020, informeaza Institutul National de Statistica. Astfel, comenzile noi din industria prelucratoare in perioada 1 ianuarie - 28 februarie…

- “Comenzile noi din industria prelucratoare in luna februarie 2021, comparativ cu luna precedenta, au crescut pe ansamblu cu 5,6% datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor intermediare (+9,5%) si in industria bunurilor de capital (+5,1%). Scaderi au inregistrat industria bunurilor de folosinta…

- “Cifra de afaceri din industrie in luna februarie 2021, comparativ cu luna precedenta, a crescut pe total cu 5,8% datorita cresterii inregistrate in industria extractiva (+6,5%) si in industria prelucratoare (+5,8%)”, arata INS. Pe marile grupe industriale cresteri s-au inregistrat in industria bunurilor…