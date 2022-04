INS: Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în luna februarie, la 3.721 lei, faţă de luna precedentă ”In luna februarie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.059 lei, cu 28 lei (+0,5%) mai mare decat in luna ianuarie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.721 lei, in usoara crestere fata de luna precedenta, cu 23 lei (+0,6%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (9.093 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.016 lei)”, arata datele INS. Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 10,6%. Indicele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

