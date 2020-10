Stiri pe aceeasi tema

- INS a revizuit la 11,9% datele privind contractia PIB in trimestrul II din acest an, de la estimarea inițiala de 12,3% Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul II din…

- Ministrul economiei, Virgil Popescu, susține ca turismul intern a fost in aceasta vara la cele mai ridicate cote si va avea incasari mai mari decat in perioada similara a anului trecut. Nu același lucru reiese dintr-un raport prezentat de Institutul Național de Statistica. “Eu va spun ca in aceasta…

- ​​In primele 6 luni din acest an in Romania au decedat cu aproape 6.000 de romani mai puțini decat in prima jumatate de an 2019, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica. In aprilie și iunie 2020 decedații au fost mai numeroși decat in lunile corespunzatoare din 2019, dar in…

- Țarile in care traiesc cei mai mulți romani anunța scaderi economice istorice, pe fondul pandemiei. Spania și Italia raporteaza contracții cu doua cifre și intra in recesiune Spania a raportat un declin istoric al economiei in trimestrul doi din 2020, reculul de 18,5% anuland toata redresarea de dupa…

- Spania intra intr-o recesiune care anuleaza toata creșterea de dupa criza din 2008. Madridul anunța un declin economic istoric de 18,5% Spania a raportat un declin istoric al economiei in trimestrul doi din 2020, reculul de 18,5% anuland toata redresarea de dupa criza financiara din 2008, arata datele…