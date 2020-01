Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul "Gli Sposi"/"Sotii", despre cuplul Elena si Nicolae Ceausescu, va fi prezentat, la Sala Studio a Teatrului Odeon din Capitala, in premiera absoluta, pe 22 decembrie, data-simbol la care se marcheaza 30 de ani de la caderea regimului comunist. Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- S-au implinit 30 de ani de cand Nadia Comaneci a fugit din Romania condusa de Nicolae Ceaușescu. In anii 70-80 a circulat insa o teorie in presa straina conform careia Zeița de la Montreal ar fi avut origini maghiare. In noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, Nadia Comaneci parasea Romania comunista.…

- Poliția din Germania a anunțat ca ofera o recompensa de 500.000 de euro pentru informații care ar putea ajuta la prinderea hoților care au reușit sa fure bunuri cu o valoare ce se apropie de un miliard de euro de la muzeul Grune Gewolbe din Dresda, informeaza cotidianul The Guardian.Autoritațile…

- Principalul nod feroviar al Romaniei și, in același timp, cea mai mare poarta de intrare in Capitala, Gara de Nord are o istorie tumultuoasa, care se intinde pe un veac și jumatate. Cladirea, a carei piatra de temelie a fost pusa la 10 septembrie 1868, in prezența domnitorului Carol I, a primit milioane…

- Principalul nod feroviar al Romaniei și, in același timp, cea mai mare poarta de intrare in Capitala, Gara de Nord are o istorie tumultoasa, care se intinde pe un veac și jumatate. Cladirea, a carei piatra de temelie a fost pusa la 10 septembrie 1868, in prezența domnitorului Carol I, a primit milioane…

- Candidatul PSD la Presedintie Viorica Dancila il acuza pe Klaus Iohannis de ipocrizie, subliniind diferenta dintre retorica anti-PSD a acestuia si faptul ca a avut un protocol semnat cu PSD si ca a acceptat sa fie "propunerea de premier a lui Mircea Geoana". ea preluand din punctul de vedere al fostului…

- Mama unuia dintre cei care ar fi murit in camion, un tanar vietnamez de 28 de ani, a dezvaluit ca acesta lucra in Romania. Barbatul ar fi decis sa emigreze ilegal in Marea Britanie, iar familia a inceput sa-si faca griji atunci cand nu au mai primit niciun semn de la el de cateva zile. Desi numele…

- Joi el a intrat in moarte cerebrala si soarta i-a fost astfel pecetluita. Sora lui a decis sa accepte ca barbatul sa salveze inainte sa se stinga din viața 6 oameni ce pot trai daca primesc organ, prin transplant. S-a intocmit astfel protocolul pentru declararea morții cerebrale…