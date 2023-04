Înregistrare în agricultura ecologică Operatorii sau grupurile de producatori care desfașoara activitate de producție ecologica au obligația ca pana la data de 16 mai 2023, inclusiv, sa iși inregistreze activitatea la Direcția pentru Agricultura a Județului Covasna. Anunțul a fost transmis, miercuri, de reprezentanții instituției: „Va reamintim ca pana la data de 16 mai 2023, inclusiv, operatorii/ grupurile de […] Articolul Inregistrare in agricultura ecologica apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

