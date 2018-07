Inovații în serviciile curierilor O drona care sa iți livreze coletul acasa in mai puțin de 60 de minute. Este visul oricarei companii de curierat și, desigur, oricarui retailer online, o invenție testata deja in ultimii ani, inclusiv de gigantul Amazon. In Romania, nu a ajuns, inca. Dar nu este exclus, intr-un viitor mai mult sau mai puțin indepartat. Pana una alta, curierii din piața locala fac investiții de zeci de milioane de euro și inoveaza neincetat. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

