- Inotatorul Robert Glinta a revenit, joi, in competitii, el participand la etapa a saptea a International Swimming League, la Budapesta, competitie la care a stabilit si un record national, anunța news.ro.Glinta s-a prezentat la concurs dupa doua saptamani de carantina. El a stabilit recordul…

- Orașul Xi’an din China inscrie un nou record mondial pentru un spectacol realizat pe cer cu ajutorul dronelor, scrie EuropaFM.3.051 drone, intr-un zbor coordonat, au format diferite imagini pe cer, timp de 13 minute, pe o suprafața de aproximativ un kilometru.Xi’an a mai incercat sa stabileaza un record…

- Sportiva italiana Federica Pellegrini, multipla campioana mondiala si europeana la natatie, a anuntat, joi, ca a fost testata pozitiv cu coronavirus, potrivit News.ro.Pellegrini a explicat, pe Instagram, ca a fost testata dupa ce a început sa aiba dureri mari, miercuri, în timpul unui…

- Dupa o pauza de 10 luni, cauzata de pandemia de coronavirus, Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a organizat zilele trecute, la București, prima competiție oficiala, este vorba de Campionatele Naționale de inot in bazin descoperit pentru seniori, tineret și juniori. Chiar daca ...

- Dupa aproximativ jumatate de an petrecut departe de bazin, timp in care s-au antrenat - in cel mai fericit caz - prin parcuri, inotatorii revin in competitie, la o editie de Campionat National mult mai relaxata decat altadata. Iar constantenii sunt prezenti la startul reuniunii nautice! Federația Romana…

- Bayern Munchen, care a cucerit Supercupa Europei joi seara, dupa 2-1 cu Sevilla, in urma prelungirilor, la Budapesta, a reusit a 23-a sa victorie consecutiva in toate competitiile, un nou record european absolut pentru un club dintr-un campionat continental de top, transmite AFP. ''Niciun club…

- Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a primit asigurari, joi, ca Bazinul Olimpic din Targu Mures, proiect in valoare de 24,5 milioane de lei finantat prin Compania Nationala de Investitii, ar putea fi functional pana la sfarsitul acestui an. …