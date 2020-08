Stiri pe aceeasi tema

- Principalele probleme cu care se confrunta populația, in special grupurile vulnerabile, sunt pierderea locurilor de munca și lipsa oportunitaților temporare de lucru, arata rezultatele celei de a treia runde a Evaluarii rapide a situației copiilor și familiilor, cu accent pe categoriile vulnerabile,…

- "Am fost foarte dezamagita la nivel personal de declaratiile care s-au facut ieri. Era vorba si de Robert Negoita si de declaratiile facute de Victor Ponta, asa. Toate declaratiile care au fost facute pe parcursul zilei de ieri, la care nu ma asteptam", a afirmat Gabriela Firea, marti seara, la Antena…

- Starea de sanatate a deținuților care ies la munca va fi monitorizata zilnic, de teama COVID 19. Deținuții de la Penitenciarul Targu Jiu nu vor mai putea presta activitați in orice condiții. Persoanele incarcerate au dreptul sa presteze munca in afara instituției sau in interiorul Penitenciarului. Sunt…

- Oamenii de la CFR Cluj au aflat de la colegul lor, Cristi Manea, ce spunea despre ei Bogdan Vintila, antrenorul de la FCSB, pentru a-și motiva jucatorii, inaintea meciului direct din tur. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport…

- VACANTE 2020. "Sa fructificam prin comportament ce am reușit sa rezolvam pana acum și atunci cred ca o sa avem o vara liniștita și o sa putem sa mergem și in vacanța fara niciun fel de probleme", a explicat Rafila. Raed Arafat, despre vacantele romanilor in strainatate: Putem merge oriunde.…

- Vederea slaba la distanta l-a ajutat pe prințul William sa-si depaseasca anxietatea cand trebuia sa tina discursuri publice, pentru ca nu putea distinge figurile celor prezenti la eveniment, scrie Agerpres, citand EFE.

- insa 70% dintre parinti spun ca isi vor trimite copiii sa dea Bacalaureatul si Evaluarea Nationala Mai putin de o treime dintre copiii din programele World Vision Romania vor merge la scoala in perioada 2 - 12 iunie, la pregatirea pentru examenele nationale. Cu toate acestea, conform informatiilor oferite…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține ca ne așteapta o perioada cu probleme, romanii temandu-se, dupa doua luni de relanti economic, mai degraba de faptul ca nu mai au bani și ar putea ajunge sa nu mai aiba ce pune familiei pe masa, decat de moarte. Teama aceasta, susține gazetarul, i-ar putea face…