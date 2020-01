Stiri pe aceeasi tema

- Celebra actrita americana Meryl Streep a scos la vanzare apartamentul sau din cartierul newyorkez Tribeca, un penthouse cu suprafata de 370 metri patrati, pentru suma de 15,8 milioane de dolari, potrivit The Wall Street Journal, citat de EFE. Este pentru a treia oara cand Meryl Streep scoate pe piata…

- Elvetianul Roger Federer va intra în clubul select al sportivilor miliardari pâna la sfârsitul anului 2020, potrivit calculelor revistei economice americane Forbes.În vârsta de 38 ani, Federer a adunat pâna în prezent 900 milioane de dolari, pe terenul de…

- In varsta de 38 ani, Roger Federer a adunat pana in prezent 900 milioane de dolari, pe terenul de tenis si in afara acestuia. Doar pe parcursul anului 2019, el a incasat 93,4 milioane dolari, acesta fiind cel mai prolific sezon din cariera sa. Aceasta suma va fi egalata sau chiar depasita…

- Helen Mirren a purtat diamante de 4 milioane de dolari la Golden Globes! Helen Mirren arata intotdeauna impecabil si la fel s-a intamplat si aseara, la ceremonia de decernare a Golden Globes 2020. Celebra actrita in varsta de 74 de ani a bifat una dintre cele mai spectaculoase aparitii ale serii, atragand…

- Doi tineri romani au crezut in tehnologia viitorului. Lor li s-au alaturat alti investitori cu viziune care au fost dispusi sa „parieze” milioane de dolari pe ideea romanilor. Iata cum s-a nascut o idee inovativa de afaceri si cum a primit finantare din SUA. Firma infiintata in Romania dezvolta o tehnologie…

- „Eu nu pierd niciodata. Fie câștig, fie învaț”. Cu vorba aceasta (atribuita lui Nelson Mandela) și cu voința din fier ar trebui probabil sa lase și antreprenorii în urma anul 2019 și sa intre în 2020. Fie ca le-a ieșit, fie ca mai încearca. Cât…

- Actorul Johnny Depp a ajuns la o intelegere cu Jake Bloom, fost avocat al lui, pe care il acuza ca a strans milioane de dolari fara un acord de reprezentare, scrie Variety, potrivit news.ro.Avocatul lui Depp, Adam Waldman, a spus ca firma lui Bloom, Bloom Hergott, a fost de acord sa plateasca…