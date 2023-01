Stiri pe aceeasi tema

- O cantareața celebra din showbiz-ul romanesc a facut nunta in mare secret, la doar o zi dupa ce a fost ceruta in casatorie. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit despre marele eveniment important din viața ei. Iata despre ce vedeta din țara este vorba, dar și ce declarații a facut!

- Momente dificile pentru Inna. Celebra cantareața a facut un anunț dureros pe rețelele sociale. Artista și-a pierdut bunica la doar cateva zile dupa Craciun. Iubita lui Deliric a distribuit o fotografie emoționanta in care apare alaturi de femeia care a crescut-o. Bunica Innei a murit la doar cateva…

- Dupa aproximativ doi ani de iubire, Bianca Alexandra, o fosta asistenta TV, a fost parasita de iubit pentru Alexandra Stan, așa cum chiar ea susține. La doua saptamani de la desparțirea furtunoasa, frumoasa blondina da bomba: a fost ceruta in casatorie, chiar in Miami, iar nunta ar fi trebuit sa aiba…

- Cristina Spatar iubește și e iubita, ba mai mult, e pregatita sa ajunga in fața altarului la brațul barbatului care o face sa zambeasca. Daca pana acum vedeta l-a țnut ascuns, iata ca, in urma cu doar cateva ore, au aparut primele imagini cu viitorul soț al cantareței! Da, ați auzit bine! Viitorul soț,…

- O fosta asistenta TV i-a facut acuzații grave Alexandrei Stan. Celebra cantareața ar fi intervenit in relație și i-ar fi furat iubitul, spunandu-i sa o paraseasca. Bianca Alexandra i-a trimis un mesaj tranșat artistei, in care i-a spus ca a facut intenționat acest lucru.

- Gina Pistol formeaza un cuplu cu Smiley de ani buni și au impreuna o fiica pe nume Josephine, dar cei doi nu au urmat calea tradiționala și nu sunt casatoriți in acte deocamdata. Totuși, artistul ar fi cerut-o in casatorie in secret pe mama fetiței lui, daca e sa judecam dupa imaginile in care prezentatoarea…

- Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie in aceasta dimineața și a povestit cum s-a intamplat totul. Alex Dobrescu nu i-a oferit inca inelul de logodna.In aceasta dimineața, Cristina Cioran a avut parte de o surpriza impresionanta din partea tatalui fetiței sale. Alex Dobrescu a cerut-o in casatorie…

- A trecut printr-o drama ce i-a schimbat tot restul vieții, insa dupa suferința, fericirea a reaparut in viața sa, chiar daca a luat forma unei relații pe care mulți o considera controversata. Vedeta din Romania s-a afișat recent cu iubitul mai tanar cu 23 de ani ca ea. Cum le raspunde tuturor celor…