- Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme noi, in primul semestru din 2023, cu un volum de 73.645 de unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara a anului anterior, arata statistica Asociatiei Constructorilor de Automobile…

- Studiu Revolut – Transferurile internaționale de fonduri catre Romania, realizate cu Revolut, au continuat sa creasca, in primul semestru al anului, inregistrand un progres de 5%1 fața de sem. I 2022 – Prin principalele 10 coridoare de transferuri internaționale (Regatul Unit, Germania, Irlanda, Olanda,…

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Pretul gazelor naturale in Europa a inregistrat vineri un salt de pana la 23-, in conditiile in care traderii au reanalizat riscurile la adresa aprovizionarii pe fondul semnalelor de competitie globala pentru acest combustibil fosil si al valului de caldura care incepe sa afecteze regiunea, transmite…

- Oficial, viteza comerciala a trenurilor este de 72,9 km/h in Romania. Real insa, din cauza infrastructurii precare, trenurile de marfa merg ca melcul, cu 16 km/h, iar cele de pasageri cu o medie de circa 40-50 km/h. Doar pe cateva tronsoane se poate rula si cu 160 km/h. Pe harta vitezelor medii ale…

- Antieuropenii, extremiștii, „suveraniștii” și neofasciștii de toi soiul se dau in vant dupa argumentul conform caruia Uniunea Europeana este o instituție greoaie și ineficienta din cauza mecanismului rigid, unanimist, prin care se adopta deciziile. Pe de alta parte, in aceste zile, cand statele din…

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

