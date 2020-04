Stiri pe aceeasi tema

- Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2007 si trimestrul patru 2019, exceptie facand doar sase state membre unde aceste preturi au scazut, iar cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Grecia (minus 35,6%) si in Romania…

- Parlamentul Ungariei a aprobat marti o rezolutie de sustinere a initiativei europene lansate de Consiliul national secuiesc (SNT) privind protejarea regiunilor nationale, transmite MTI. Propunerea partidului ecologist de opozitie LMP ("Politica poate fi altfel"), sustinuta de partidele de guvernamant…

- Camera Deputaților a decis azi in calitate de for decizional majorarea nominala a tichetelor de masa de la 15,18 lei la 20 de lei. Inițiativa aparține unor parlamentari PSD și ea a fost dur criticata imediat de premierul demis Ludovic Orban care a calificat votul ca fiind ”o nerușinare și o nesimțire”.…

- Ilan Lufer aunța pe pagina sa de socializare crearea unei rețele de voluntari pentru inițiativa cetațeneasca O ROMANIE VERDE ȘI CURATA impreuna cu Mircea diaconu și Alexandru Coita„Mircea Diaconu, Ilan Laufer și Alexandru Coita au anunțat la Poiana Brașov inființarea rețelei naționale de voluntari…

- Conducatorii de autovehicule vor fi obligati sa foloseasca, in timpul zilei, luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna si pe drumurile nationale, nu numai pe autostrazi, drumuri expres si nationale europene, potrivit unei propuneri legislative depusa la Parlament. Proiectul completeaza…

- Prezentat drept un plan salvator al situației tensionate din Orientul Mijlociu, "Pacea lui Trump" este criticata de UE. Josep Borell, șeful diplomației europene, conidera ca propunerea administrației americane se indeparteaza de parametrii conveniți la nivel internațional. Borrell susține ca negocierile…

- Sindicalistii Cartel Alfa critica intentia Guvernului de a permite unitatilor sanitare din sistemul privat sa participe la programele nationale de sanatate si cer retragerea proiectului legislativ care prevede modificari in acest sens. "In contextul in care in Romania, alocarea bugetara pentru sanatate…