- Pe parcursul acestei nopti trecute, echipe mixte de medici din Arad, Bucuresti, Cluj si Targu Mures au prelevat, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, organe esentiale in salvarea de vieti de la o pacienta in varsta de 30 de ani aflata in moarte cerebrala. Familia tinerei si-a exprimat acordul…

- Marți au inceput mai multe maratoane de vaccinare in centre ale Ministerului Apararii din orașele mari. Este vorba despre Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara. Poți veni fara programare ca sa-ți faci vaccinul anti-COVID, iar centrele sunt deschise non-stop. Intr-o prima etapa,…

- "In Romania avem 55.000 de doctori. Din acestia, 29.000 de medici sunt concentrati in Bucuresti - 15.000 si in cinci judete - Dolj, Timis, Cluj, Targu Mures si Iasi, iar 28.000 sunt in restul tarii. Cea mai mare parte, din punct de vedere geografic. Acelasi lucru se intampla si cu medicina de familie.…

- Numarul total al contribuabililor care au decis, in 2020, sa redirecționeze o cota parte din impozitul pe venit pentru a sprijini cauze sociale a fost de 1.941.270 (in creștere fața de anul anterior – 1.850.663), dintr-un total de aproximativ 6.500.000 de contribuabili. Asta inseamna ca un roman din…

- O noua expoziție in cetate. „Distortion” Expoziție Pictura – Flaminia Luca. Expoziția cuprinde tablouri cu o perspectiva diferita fața de portretele in stil clasic. O combinație de pictura abstracta cu realism, suprarealism cu impresionism-expresionism, o imbinare intre culoare și energie. Staticul…

- In 15 martie sosesc la centrul regional de la Timișoara 25.740 de doze de vaccin Pfizer, mai puține decat la Cluj, Iași, Brașov sau București, deși județul are cea mai mare rata de infectare din țara de mult timp. Luni incepe și a treia etapa de vaccinare.

- Ia amploare scandalul bolnavilor legați de pat in secțiile ATI COVID. Dupa Sibiu și Arad, un nou caz ar fi la Targu Mureș. Medicul hematolog care a realizat primul transplant de maduva din Romania la un adult ar fi fost și el legat. Acuzațiile sunt lansate de familia acestuia, care a depus o plangere…