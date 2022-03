Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunica Strategica GCS anunta ca, la data de 8 martie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.461 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.De asemenea, au fost raportate 101 decese, dintre care 4 anterioare intervalului de referinta.Informatiile vor fi detaliate…

- Apetitul salajenilor pentru vaccinare a scazut in ultimele saptamani, a anunțat astazi in cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural, directorul Direcției de Sanatate Publica Salaj, medicul epidemiolog Ligia Marincaș. Dr. Ligia Marincaș a aratat ca numarul imbolnavirilor este in scadere, iar situația…

- Ministrul Sanatatii a precizat ca saptamana viitoare se asteapta sa avem peste 50.000 de cazuri pe zi.„Inca nu suntem in varf, ne apropiem de varf, avem in fata circa 10 zile dificile. Suntem pregatiti, zic eu, si din punct de vedere al sistemului de sanatate, sigur, nu nelimitat, adica nu putem sa…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, marți, ca avem in fața 10 zile dificile in privința pandemiei de SARS-CoV-2 și am putea ajunge chiar și la 50000 de cazuri zilnice. Intrebat daca suntem pe platou, Alexandru Rafila a spus ca avem in fața inca 10 zile dificile, dar sistemul medical este…

- Creșterea numarului de cazuri noi de coronavirus va mai dura zece zile și cu siguranța se va trece de 40.000 de cazuri pe zi saptamana viitoare, a anunțat, sambata, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Important este sa trecem de acest val care cred eu ca fi ultimul val din punct de vedere al afectarii…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate nu mai puțin de 285 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a crescut comparativ cu cel de ieri, cand la nivelul județului Suceava au fost raportate 256 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2.…

- Sub 1.500 de noi contaminari sunt anunțate in primul bilanț provizoriu COVID al anului și 27 de decese, dintre care unul anterior. Conform datelor existente sambata la CNCCI, au fost inregistrate 1.451 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.Vineri s-au inregistrat 1.668 de cazuri,…