Îngrijorare mare: Se blochează zborurile către Marea Britanie Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Marea Britanie, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei. Și autoritațile romane au luat masuri. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, duminica, suspendarea zborurilor din si catre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pentru o perioada de 14 zile, precum si introducerea pe lista statelor pentru care se instituie carantina asupra persoanelor care sosesc in Romania. Potrivit hotararii nr. 61 a CNSU, decizia a fost luata din cauza aparitiei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

